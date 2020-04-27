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11:54 27.04.2020

Глава Нацполиции о задержании замглавы КГГА Слончака: вне зависимости от должности за невыполнение требований полицейского будет отвечать

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Глава Нацполиции о задержании замглавы КГГА Слончака: вне зависимости от должности за невыполнение требований полицейского будет отвечать

Полиция открыла уголовное производство по факту угрозы в отношении сотрудника правоохранительного органа в связи с действиями заместителя главы Киевгорадминистрации Владимира Слончака, ударившего полицейского.

«Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом»,- цитирует Национальная полиция Украины на своей странице в Фейсбук главу Нацполиции Игоря Клименко, прокомментировавшего задержание заместителя главы Киевской горадминистрации.

По информации Нацполиции, в воскресенье вечером в Соломенском районе Киева патрульные остановили автомобиль «Мерседес», который двигался без включенных фар. Выяснилось, что за рулем была депутат Киевского городского совета, а на пассажирском сиденье - заместитель главы КГГА.

«Во время общения патрульные заподозрили, что водитель находился в состоянии опьянения. Ей предложили пройти тест на драгере, однако женщина отказалась. При этом пассажир начал агрессивно себя вести, не реагировал на замечания полицейского и ударил работника полиции», - говорится в сообщении.

В Нацполиции подчеркивают, что на водителя был составлен административный протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а пассажира задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили его в изолятор временного содержания.

«По факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы»,- отмечается в сообщении.

Как стало известно агентству, речь идет о заместителе главы КГГА Владимире Слончаке, за рулем автомобиля находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко.

Слончак задержан, подозрение ему пока еще не предъявлено.

Теги: #кгга #слончак #полиция
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