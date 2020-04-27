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11:14 27.04.2020

Российское гражданство в январе-марте получили 108 тыс. украинцев

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Российское гражданство в январе-марте получили 108 тыс. украинцев

Российская Федерация в январе-марте 2020 года предоставила гражданство 108 тыс. 496 гражданам Украины, говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

За январь-март минувшего года именно такое количество граждан Украины получили гражданство РФ (приняли, восстановили, признали).

Также за данный период принято решение о выдаче 8 тыс. 834 видов на жительство для украинцев; всего же в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 143 тыс. 766 украинцев.

Кроме того, граждане Украины в январе-марте получили 5 тыс. 656 разрешений на временное проживание. Проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 96 тыс. 718 украинцев.

Также в МВД РФ насчитали в первом квартале 2020 года 102 тыс. 438 граждан Украины, которые посещали РФ с частными визитами, 76 тыс. 100 - на работу, 5 тыс. 650 – с целью учебы, 9 тыс. 307 – как туристы и по иным причинам – 10 тыс. 587.

В частности, январе-марте МВД РФ поставило на миграционный учет 292 тыс. 445 украинцев, из них 19 тыс. 799 человек были зарегистрированы по месту жительства и 272 тыс. 646 человек – поставлены на учет по месту пребывания. В то же время, в первом квартале 2020 года РФ сняла с миграционного учета 245 тыс. 557 украинцев.

Как сообщалось, в 2017 году российское гражданство получили 85 тыс. 119 украинцев, в 2018 году – 83 тыс. 81 украинец, в 2019 году - 299 тыс. 422 украинцев.

В течение 2017 года 503,3 тыс. украинцев въехало в РФ на работу, 485,1 тыс. - с частным визитом, 42,9 тыс. - с целью туризма и 28,1 тыс. - для учебы.

В течение 2018 года 524,7 тыс. граждан Украины посещали Россию с частными визитами, 460,6 тыс. - на работу, 29,1 тыс. – с целью учебы и 44,2 тыс. – как туристы.

В течении 2019 года 550,1 тыс. граждан Украины посещали РФ с частными визитами, 435,5 тыс. - на работу, 35,3 тыс. – с целью учебы, 56,8 тыс. – как туристы.

Теги: #рф #гражданство #украинцы
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