Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове совместно с оперативниками военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему присвоения военного имущества военнослужащими двух воинских частей во Львовской области.

"По предварительной информации, военнослужащие, ответственные за учет и хранение вертолетов (Ми-8 и Ми-24), которые находятся на балансе Вооруженных Сил Украины, совместно с гражданским лицами наладили механизм фиктивного списания, а также сбыта коммерческим структурам дорогостоящих авиационных деталей и другого военного имущества", - сообщает пресс-служба ГБР.

За время своей деятельности злоумышленники незаконно присвоили военное имущество на сумму более $30 тыс. (более 800 тыс. грн по курсу Национального банка Украины).

Продолжаются следственные мероприятия. Проводятся обыски на складах воинских частей, в служебных кабинетах и по адресу проживания фигурантов дела. Во время обысков изъяты денежные средства, а также украденные ранее авиационные запчасти.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении. Фигурантам дела инкриминируется ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины военнослужащим грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.