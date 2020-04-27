Мэр Львова инициирует открытие продуктовых рынков

Городской голова Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне.

"Каждый городской голова очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ждать. Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь - закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей", - написал Садовый на своей странице в соцсети Facebook.

По словам мэра Львова, карантин на всех наложил определенные ограничения, но должна быть возможность "влиять на эти условия, если это не противоречит здравому смыслу".

"Я понимаю ситуацию, в которой сегодня оказались владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры. Товары быстро портятся, и времени мало. С другой стороны - покупатель, который покупает дорогие зарубежные товары, не имея права выбора", - отметил Садовый.