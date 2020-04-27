Украина возобновляет спецрейсы для своих граждан из заграницы с условием обязательной обсервации

Министерство инфраструктуры Украины анонсировало возобновление ряда специальных рейсов в страну из разных стран мира, чтобы находящееся за границей украинцы имели возможность вернуться на родину, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия в воскресенье.

"Есть хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы возобновляем спецрейсы в Украину из разных стран мира, но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения – в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последним будет осуществляться с помощью приложения "Дий дома" на платформе "Дия", - цитирует пресс-служба Криклия.

Планируются, в частности, из городов: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Информация о рейсах будет размещена на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines і Azur Air Ukraine.