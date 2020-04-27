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09:50 27.04.2020

В ВСУ за сутки 6 новых заболевших Covid-19 – командование Медсил

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В ВСУ за сутки 6 новых заболевших Covid-19 – командование Медсил

44 случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 подтверждено в Вооруженных силах Украины по состоянию на утро понедельника, в том числе шесть – за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"На 07:00 27 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 44 больных острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая… За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новый случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19", - говорится в сообщении командования Медсил на странице в Facebook.

Количество выздоровевших и умерших за сутки не изменилось.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 361 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 117 человек.

Из нововыявленных заболевших двое находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона), еще четверо военнослужащих лечатся дома в Харьковской области под наблюдением медицинской службы. "Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #коронавирус
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