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08:54 27.04.2020

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 10  новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

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За минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 10  новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировано 10 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные заместителя городского головы Галину Сличну.

«По состоянию на 08.00 часов во Львове и Львовской области подтверждено 358 случаев инфицирования коронавирусом, из них 12 – летальные… За минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 69 ПЦР-тестов, из которых 10 - положительные», - указано в сообщении. 

Вчера количество инфицированных в области составило 348 больных.

В данное время в инфекционной больние находится 97 человек, из них в реанимации - 5 человек. 12 человек умерли, 57 пациентов выздоровели.

Теги: #львовская #коронавирус #украина
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