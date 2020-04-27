За минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 10  новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировано 10 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные заместителя городского головы Галину Сличну.

«По состоянию на 08.00 часов во Львове и Львовской области подтверждено 358 случаев инфицирования коронавирусом, из них 12 – летальные… За минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 69 ПЦР-тестов, из которых 10 - положительные», - указано в сообщении.

Вчера количество инфицированных в области составило 348 больных.

В данное время в инфекционной больние находится 97 человек, из них в реанимации - 5 человек. 12 человек умерли, 57 пациентов выздоровели.