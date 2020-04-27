Кличко обещает отреагировать на некорректное поведение своего зама Слончака
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что принял решение относительно своего заместителя по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимира Слончака после некорректного общения последнего с патрульными полицейскими, произошедшего вчера ночью.
"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально. Смотрите брифинг в 12:00", - написал Кличко, в своем официальном Телеграмм-канале в понедельник утром.
Вчере вечером патрульными полицейскими был остановлен автомобиль Mercedes-за того, что водитель забыл включить фары. Нарушителем оказалась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко и первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимира Слончак, некорректно общавшийся с правоохранителями.
«Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Неадекватного дебошира-заместителя задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой», - говорится в сообщении интернет-издания «Киев оперативный» в воскресенье вечером.
По сообщению издания «Киев оперативный» задержанные отказались от проведения теста на алкоголь, машина была эвакуирована на штраф-стоянку.