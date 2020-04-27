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07:58 27.04.2020

Лесные пожары в Овручском и Олевском районах Житомирской области локализованы -  ГСЧС

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Лесные пожары в Овручском и Олевском районах Житомирской области локализованы -  ГСЧС

Пожары в лесных массивах Овручского  и Олевского районов  Житомирской области локализованы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

 Пожары в лесных массивах Овручского района локализованы.

"По состоянию на 7 ч. 27 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины»,  - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

 К тушению привлечены 626 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 58 человек личного состава и 13 единиц техники.

Пожар вблизи села Замысловичи Олевского района Житомирской области также локализован.

«По состоянию на 7 ч. 27 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины», - подытожили в ГСЧС.

К тушению привлечены 27 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 2 человека личного состава и 1 единица техники.

Теги: #житомирская #украина #лес #пожар
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