Лесные пожары в Овручском и Олевском районах Житомирской области локализованы - ГСЧС

Пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области локализованы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожары в лесных массивах Овручского района локализованы.

"По состоянию на 7 ч. 27 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

К тушению привлечены 626 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 58 человек личного состава и 13 единиц техники.

Пожар вблизи села Замысловичи Олевского района Житомирской области также локализован.

«По состоянию на 7 ч. 27 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины», - подытожили в ГСЧС.

К тушению привлечены 27 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 2 человека личного состава и 1 единица техники.