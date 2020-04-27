В Чернобыльской зоне ведется ликвидация двух очагов лесных пожаров – ГСЧС

Спасатели продолжают тушение пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств в зоне отчуждения и безусловного отселения Чернобыльской АЭС, основные усилия направлены на ликвидацию двух очагов пожара (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7 ч. 27 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и ВСУ. Инженерной техникой создано 998 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1059 человек и 234 единицы техники, из них от ГСЧС 1029 человек личного состава и 221 единица техники. Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 2230 сбросов - 5130 тонн воды.