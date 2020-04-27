События

06:52 27.04.2020

Десять новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

1 мин читать
Десять новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

Десять новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом общее число заразившихся в стране достигло 10 тыс. 738 человек.

Из новых случаев, как отмечается, семь были импортированы из-за рубежа.

Еще один человек скончался. Всего в стране за время пандемии умерло 243 пациента с диагнозом COVID-19.

47 человек выздоровели. Общее число излечившихся составило 8 тыс. 764 человека.

Теги: #статистика #коронавирус #южкорея
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:24 27.04.2020
За сутки в материковом Китае выявлены три новых случая заражения коронавирусом, два - "импортированы" - власти

За сутки в материковом Китае выявлены три новых случая заражения коронавирусом, два - "импортированы" - власти

05:20 27.04.2020
Весь персонал и пациенты Харьковской областной психбольницы, где подтверждено 14 случаев COVID-19, будет протестирован на коронавирус - Кучер

Весь персонал и пациенты Харьковской областной психбольницы, где подтверждено 14 случаев COVID-19, будет протестирован на коронавирус - Кучер

05:16 27.04.2020
Ким Чен Ын жив и хорошо себя чувствует - советник президента Южной Кореи

Ким Чен Ын жив и хорошо себя чувствует - советник президента Южной Кореи

00:59 27.04.2020
В Черновицкой области подтверждено 35 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

В Черновицкой области подтверждено 35 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

21:32 26.04.2020
В Житомирской области зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

В Житомирской области зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

21:01 26.04.2020
Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Почаеве власти усиливают меры чрезвычайной ситуации - РГА

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Почаеве власти усиливают меры чрезвычайной ситуации - РГА

20:30 26.04.2020
Число смертей среди зараженных коронавирусом во Франции приближается к 23 тыс

Число смертей среди зараженных коронавирусом во Франции приближается к 23 тыс

19:18 26.04.2020
В случае стремительного снижение заболевших коронавирусом Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый - Ляшко

В случае стремительного снижение заболевших коронавирусом Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый - Ляшко

18:47 26.04.2020
На Мальте впервые с начала распространения Covid-19 не выявили случаев заражения

На Мальте впервые с начала распространения Covid-19 не выявили случаев заражения

18:46 26.04.2020
В Великобритании сообщают о самом низком с конца марта количестве летальных исходов из-за коронавируса

В Великобритании сообщают о самом низком с конца марта количестве летальных исходов из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике, спутники "нашли" его поезд на остановке в городе Вонсан

Зеленский наградил 22 сотрудников ГСЧС за тушение пожара в Чернобыльской зоне

Боевики с полуночи 6 раз обстреляли украинские позиции

Зеленский: "Чернобыльская катастрофа – это бедствие планетарного масштаба"

Во Львовской области сгорел автомобиль Минобороны, погиб один человек, еще один пострадал

ПОСЛЕДНЕЕ

В Чернобыльской зоне ведется ликвидация двух очагов лесных пожаров – ГСЧС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

За прошедшие сутки саперы в  Хмельницкой области уничтожили 6 боеприпасов времен Второй мировой войны – ГСЧС

Ограничения в связи с коронавирусом могут быть ослаблены в Великобритании - СМИ

Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США

Трамп и Макрон надеются на скорое совещание постоянных членов СБ ООН по теме коронавируса

Саакашвили: глава Офиса президента Ермак изучал опыт реформ в Грузии

Пока нет окончательных данных о том, как за Саакашвили может проголосовать фракция "Слуга народа" – депутат Мезенцева

Депутат Верещук видит Саакашвили в Офисе Зеленского, экс-президент Грузии отметил, что не рассматривает такой вариант

Саакашвили считает, что в Верховной Раде наберется необходимое количество голосов для назначения его вице-премьером Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА