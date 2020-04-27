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06:49 27.04.2020

За прошедшие сутки саперы в  Хмельницкой области уничтожили 6 боеприпасов времен Второй мировой войны – ГСЧС

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За прошедшие сутки саперы в  Хмельницкой области уничтожили 6 боеприпасов времен Второй мировой войны – ГСЧС

25 апреля группой пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Хмельницкой области путем подрыва в специально отведенных местах, уничтожено 6 боеприпасов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Первую находку, а это - 76 мм артснаряд, который был обнаружен накануне на территории домохозяйства в с. Немиривци Староконстантиновского района Хмельницкой области уничтожено - в 10:10. После чего, в 12:00 саперы уничтожили 51 мм минометную мину, которая была обнаружена гражданами в лесополосе близ г.. Шепетовка.Уже в 14:45 осуществлен подрыв 4-х 45 мм артиллерийских снарядов. Это взрывное железо, днем ​​ранее было найдено местными жителями с. Хотение Изяславского района», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье вечером.

Теги: #обезвреживание #украина #хмельницкая #пиротехники
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