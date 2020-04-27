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05:20 27.04.2020

Весь персонал и пациенты Харьковской областной психбольницы, где подтверждено 14 случаев COVID-19, будет протестирован на коронавирус - Кучер

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Весь персонал и пациенты Харьковской областной психбольницы, где подтверждено 14 случаев COVID-19, будет протестирован на коронавирус - Кучер

 Персонал и пациенты Харьковской областной психиатрической больницы №1 в с.Стрелечья, где было подтверждено 3 случая COVID-19 среди медиков и 11 случаев среди пациентов, будет протестирован на коронавирус, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Отделение, в котором была установлена болезнь, сейчас закрыто на карантин... Будут протестированы все работники, весь персонал (больницы - ИФ), а его чуть больше 500 человек, а также все лица, которые там содержатся, даже те, которые находятся в других отделениях", - сказал Кучер в видеокомментарии, распространенному пресс-службой ХОГА в воскресенье вечером.

По его словам, эпидемиологическое исследование, каким образом в больницу была занесена инфекция еще не окончено, но уже можно предположить, что ее занесла санитарка, у которой первой был подтвержден COVID-19.

Кучер отметил, что за последние сутки были исследованы 25 образцов, из них 11 дали положительный результат на коронавирус. Еще 30 образцов должны быть исследованы в ближайшее время.

Сейчас село закрыто на въезд и выезд, для всех, кроме медработников и тех, кто там зарегистрирован и проживает.

Кучер заверил, что больница обеспечена всем необходимым, но в Стрелечьей нет аптеки. Поэтому в ближайшее время там должен быть организован передвижной аптечный пункт.

Как сообщалось, ранее за минувшие сутки в Харьковской области было подтверждено 22 случая COVID-19, в том числе 11 - у пациентов Областной психиатрической больницы №1. Ранее диагноз был подтвержден у 3 медиков этой же больницы.

 

Теги: #коронавирус #ога #украина #харьковская
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