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03:26 27.04.2020

Ограничения в связи с коронавирусом могут быть ослаблены в Великобритании - СМИ

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на текущей неделе может объявить о планах по отмене некоторых ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщила британская газета Тhe Telegraph.

Как сообщалось, Джонсон в воскресенье вечером вышел на работу в свой лондонский офис, хотя ранее говорилось, что он вернется к обычному рабочему графику в понедельник.

Как пишет издание, в понедельник премьер проведет первую после выздоровления встречу со своим штабом по борьбе с инфекцией.

Газета пишет, ссылаясь на близкие в Джонсону источники, что глава правительства может ускорить смягчение карантинных мер, которые официально введены до 7 мая, к чему он все больше склоняется, но после консультаций со специалистами.

Ранее сообщалось, что Джонсон, еще находясь в изоляции в своей резиденции после выписки из больницы, дал указание своим помощникам запланировать в понедельник встречи с министрами кабинета. Они работают над развертыванием программы массового тестирования и диагностики, чтобы снизить темпы распространения инфекции и, возможно, ослабить жесткие меры, которые почти парализовали экономику страны, отмечается в сообщении.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Великобритании, по состоянию на 00:00 часов понедельника, зафиксировано 153 тыс. 37 случаев заражения COVID-19, увеличившись за истекшие стуки на 4 тыс. 463, и 20 тыс. 732 случая летального исхода - на 413 больше, чем сутками ранее.

 

Теги: #великобритания #карантин #премьер_министр #меры
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