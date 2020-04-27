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00:59 27.04.2020

В Черновицкой области подтверждено 35 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

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В Черновицкой области подтверждено 35 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

В воскресенье в Черновицкой области официально подтверждены еще 35 случаев инфицирования  коронавирусом COVID-19, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Сегодня, 26 апреля, в Черновицкой области подтверждено еще 35 случаев заражения коронавирусом», - написал Осачук на своей странице в соцсети  Фейсбук в воскресенье вечером.

По его словам, общее количество инфицированных в области составляет 1376 человек.

Также за последние сутки были госпитализированы 26 буковинцев.

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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