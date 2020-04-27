В Черновицкой области подтверждено 35 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА
В воскресенье в Черновицкой области официально подтверждены еще 35 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
"Сегодня, 26 апреля, в Черновицкой области подтверждено еще 35 случаев заражения коронавирусом», - написал Осачук на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.
По его словам, общее количество инфицированных в области составляет 1376 человек.
Также за последние сутки были госпитализированы 26 буковинцев.