В Черновицкой области подтверждено 35 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

В воскресенье в Черновицкой области официально подтверждены еще 35 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Сегодня, 26 апреля, в Черновицкой области подтверждено еще 35 случаев заражения коронавирусом», - написал Осачук на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

По его словам, общее количество инфицированных в области составляет 1376 человек.

Также за последние сутки были госпитализированы 26 буковинцев.