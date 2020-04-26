Трамп и Макрон надеются на скорое совещание постоянных членов СБ ООН по теме коронавируса

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили надежду на скорый созыв совещания руководителей постоянных членов СБ ООН, сообщает в воскресенье Белый дом.

"Президент Трамп и президент Макрон обсудили положительные тенденции в борьбе против пандемии коронавируса и инициативы по возобновлению функционирования мировой экономики", - отмечается в сообщении.

Кроме того, "оба лидера выразили надежду на скорое проведение совещания стран-постоянных членов СБ ООН для обсуждения мер ООН по борьбе против пандемии".

Наконец, главы обоих государств согласились о необходимости реформирования ВОЗ, а также обсудили ряд региональных и двусторонних проблем.