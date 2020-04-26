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22:59 26.04.2020

Пока нет окончательных данных о том, как за Саакашвили может проголосовать фракция "Слуга народа" – депутат Мезенцева

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Пока нет окончательных данных о том, как за Саакашвили может проголосовать фракция "Слуга народа" – депутат Мезенцева

Народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева отмечает, что у нее еще нет окончательного понимания и информации о том, как за кандидатуру экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины проголосует фракция монобольшинства.

              "На встрече в четверг (Саакашвили с депутатами от "Слуги народа" 23 апреля – ИФ) присутствовало немногим больше 140 человек. На самом деле, действительно, голосования проходят в малых группах, их официально подтвержденных результатов у нас нет. То есть, как окончательно проголосовали все группы и фракция в целом – у меня информации нет", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

              Мезенцева напомнила, что в Верховной Раде есть также и другие фракции.

"Действительно может быть принято решение, что на рассмотрение парламента, на внеочередное заседание 30 апреля будет вынесен вопрос о назначении вице-премьера по реформам, - тогда будет голосовать весь зал и определяться", - указала она.

              Депутат отметила, что сама поддерживает кандидатуру Саакашвили и видит в этом " дополнительный коммуникационный мостик для усиления Кабмина".

              "Многие коллеги не довольны работой некоторых министров. Я считаю, что в такие кризисные времена, когда во всем мире идет борьба с коронавирусом, дополнительные силы, экспертиза и помощь народным депутатам с работой Кабмина также нужны", - пояснила она.

Теги: #саакашвили #украина
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