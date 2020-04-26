События

22:39 26.04.2020

Депутат Верещук видит Саакашвили в Офисе Зеленского, экс-президент Грузии отметил, что не рассматривает такой вариант

2 мин читать
Депутат Верещук видит Саакашвили в Офисе Зеленского, экс-президент Грузии отметил, что не рассматривает такой вариант

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук прогнозирует, что в ближайшее время кандидатура экс-президента Грузии Михаил Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам не будет внесена в Верховную Раду, и считает более удачной идеей назначить его заместителем руководителя Офиса президента Украины.

 "Я думаю, что в ближайшее время кандидатура не будет внесена в парламентский зал. Нет большинства для голосования, и я понимаю, что 70% (фракции "Слуга народа" – ИФ) не готовы голосовать. У нас есть договоренность между собой, что если 70% фракции голосует за, то меньшинство, у которого есть своя позиция, подчиняется большинству. У каждого, конечно, есть своя позиция, у кого-то юридическая, у кого-то политическая. Я, в том числе, воздержусь", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

 Верещук считает, что на данном этапе и в нынешней системе координат в Украине Саакашвили будет наиболее эффективным и полезным, работая в Офисе президента Украины.

 "Нам сейчас не хватает в треугольнике Офис президента – Кабмин – парламент именно того коммуникатора, человека, который будет драйвером реформ из Офиса президента. Потому что Кабмин является зарегулированным законом Украины о Кабинете министров, и начинаются юридические аспекты этого вопроса", - отметила она.

Верещук также указала, что президент Зеленский сам пока ни разу публично не обращался и не предлагал фракции кандидатуру Саакашвили.

 Саакашвили ответил на это, что, по его мнению, никакая работа в Офисе президента не заменит того, что можно сделать в Кабинете министров. "Я не прошу никаких должностей, и могу себе найти в жизни занятие. Я просто не хочу смотреть, как Украина может пострадать от того цунами, которое надвигается", - указал он.

 Говоря о своем теоретическом назначении на должность в Офисе президента, Саакашвили сказал: "При всем уважении, я – Михаил Саакашвили. Я не могу быть заместителем руководителя Офиса президента, я не ищу должностей. Я не могу быть на этой должности. Спасибо за предложение, но эту должность, кстати, мне Зеленский не предлагал".

 

           

Теги: #саакашвили #украина #депутат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:09 26.04.2020
Саакашвили: глава Офиса президента Ермак изучал опыт реформ в Грузии

Саакашвили: глава Офиса президента Ермак изучал опыт реформ в Грузии

22:59 26.04.2020
Пока нет окончательных данных о том, как за Саакашвили может проголосовать фракция "Слуга народа" – депутат Мезенцева

Пока нет окончательных данных о том, как за Саакашвили может проголосовать фракция "Слуга народа" – депутат Мезенцева

21:35 26.04.2020
Саакашвили считает, что в Верховной Раде наберется необходимое количество голосов для назначения его вице-премьером Украины

Саакашвили считает, что в Верховной Раде наберется необходимое количество голосов для назначения его вице-премьером Украины

21:32 26.04.2020
В Житомирской области зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

В Житомирской области зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

21:01 26.04.2020
Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Почаеве власти усиливают меры чрезвычайной ситуации - РГА

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Почаеве власти усиливают меры чрезвычайной ситуации - РГА

19:18 26.04.2020
В случае стремительного снижение заболевших коронавирусом Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый - Ляшко

В случае стремительного снижение заболевших коронавирусом Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый - Ляшко

09:26 26.04.2020
В Украине за минувшие сутки 492 новых случая Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 58 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 492 новых случая Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 58 выздоровели

07:54 26.04.2020
Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины в Житомирской области

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины в Житомирской области

07:39 26.04.2020
В Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить несколько очагов лесных пожаров

В Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить несколько очагов лесных пожаров

07:26 26.04.2020
Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике, спутники "нашли" его поезд на остановке в городе Вонсан

Зеленский наградил 22 сотрудников ГСЧС за тушение пожара в Чернобыльской зоне

Боевики с полуночи 6 раз обстреляли украинские позиции

Зеленский: "Чернобыльская катастрофа – это бедствие планетарного масштаба"

Во Львовской области сгорел автомобиль Минобороны, погиб один человек, еще один пострадал

ПОСЛЕДНЕЕ

Число смертей среди зараженных коронавирусом во Франции приближается к 23 тыс

В Грузии проведена совместная с США спецоперация по задержанию болгарских наркоторговцев, изъято до 40 кг героина

В Италии зафиксировали наименьшее с середины марта число случаев смерти от коронавируса

На Мальте впервые с начала распространения Covid-19 не выявили случаев заражения

В Великобритании сообщают о самом низком с конца марта количестве летальных исходов из-за коронавируса

В Чернобыльской зоне тушат пожары в 4 лесничествах, радиационный фон не превышает фоновых значений

Лесные пожары в Овручском и Олевском районах Житомирской области локализованы, один ликвидирован

Боевики с полудня один раз обстреляли украинские позиции

В странах Балтии за сутки выявлено 17 новых случаев Covid-19, в Эстонии умерли два человека

Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике, спутники "нашли" его поезд на остановке в городе Вонсан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА