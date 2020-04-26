В Житомирской области зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

В Житомирской области зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом COVID-19, глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

" По состоянию на 21:00, общая численность заражений составляет 351 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 119 человек, в Коростене - 66, и в Бердичеве - 61. Количество выздоровевших - 10", – написал чиновник на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Глава облгосадминистрации отметил положительную динамику: за сутки в области зарегистрированы всего з случая инфицирования коронавирусом COVID-19.