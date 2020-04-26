Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Почаеве власти усиливают меры чрезвычайной ситуации - РГА

В Кременецком Районе Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, в связи с резким ростом числа больных COVID-19 решено максимально усилить меры чрезвычайной ситуации, сообщил исполняющий обязанности председателя Кременецкой районной государственной администрации Вячеслав Онишкевич.

«Завершилось внеочередное заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Кременецкой райгосадминистрации. Кроме дополнительных ограничительных мер на территории города Почаев и Кременецкого района, несмотря на критический рост заболеваемости COVID-19 и противодействие распространению эпидемии, решили максимально усилить меры чрезвычайной ситуации, а при положительной динамике в течение 5 дней обратиться в верхние эшелоны власти по усилению действенных карантинных мер безопасности жителей Кременецкого района», - написал Онишкевич, на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Как сообщалось ранее, в Тернопольской области Тернопольская области 607 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.