События

19:32 26.04.2020

В Италии зафиксировали наименьшее с середины марта число случаев смерти от коронавируса

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В Италии зафиксировали наименьшее с середины марта число случаев смерти от коронавируса

Медики в Италии зафиксировали за сутки 260 случаев смерти пациентов от последствий заражения коронавирусом COVID-19, сообщает управление гражданской обороны.

Это наилучший показатель с середины марта: с тех пор ежедневно в стране умирало свыше 300 человек с коронавирусом.

Общее число заразившихся в стране - 197 675 человек (на 2324 больше чем по состоянию на вечер субботы). Число умерших за все время распространения заболевания в Италии - 26 644 человека.

В настоящее время COVID-19 еще болеют более 106 тыс. жителей Италии.

Теги: #данные #италия #вирус
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