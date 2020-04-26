В Великобритании сообщают о самом низком с конца марта количестве летальных исходов из-за коронавируса
Власти Великобритании за сутки зафиксировали 413 случаев смерти пациентов с коронавирусной болезнью Covid-19, сообщают в воскресенье в национальной службе здравоохранения.
Это - самый низкий показатель с конца марта.
Общее число умерших в стране, таким образом, превысило 20,7 тыс.
Коронавирусом заразились свыше 152,8 тыс. жителей Великобритании, причем 4 тыс 463 из них заболели за минувшие сутки.