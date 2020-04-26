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18:37 26.04.2020

Лесные пожары в Овручском и Олевском районах Житомирской области локализованы, один ликвидирован

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Лесные пожары в Овручском и Олевском районах Житомирской области локализованы, один ликвидирован

Пожары в лесных массивах Овручского района Житомирской области локализованы, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье вечером.

"По состоянию на 17:45 26 апреля пожар вблизи с.Рудня и с.Выступовичи Овручского района на территории Выступовичского лесничества, который возник 16 апреля, ликвидован", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 17:45 26 апреля локализован пожар, возникший 23 апреля вблизи с.Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества. До этого пожар успел пройти около 200 га. Сейчас к тушению привлечены 42 человека и 11 единиц техники.

Теги: #пожары #житомирская_область
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