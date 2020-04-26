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18:00 26.04.2020

Боевики с полудня один раз обстреляли украинские позиции

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Боевики с полудня один раз обстреляли украинские позиции

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, семь раз нарушили режим прекращения огня с начала ткущих суток по состоянию на 17:00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщали о шести обстрелах со стороны боевиков, имевших место с начала текущих суток по состоянию на 12:00. Таким образом, после 12:00 произошел один обстрел – позиций Объединенных сил у хутора Вольный, который является частью г.Золотое Луганской области.

"Против наших защитников вблизи населенного пункта Хутор Вольный враг применил гранатометы различных систем, зенитное вооружение, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что украинские подразделения "полностью придерживаются мирных обязательств, вместе с тем, при необходимости, принимают решительные меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих Объединенных сил".

Согласно сводке, на всех трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

Теги: #всу #оос #сводка #ордло
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