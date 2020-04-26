События

15:55 26.04.2020

Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике, спутники "нашли" его поезд на остановке в городе Вонсан

1 мин читать
Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике, спутники "нашли" его поезд на остановке в городе Вонсан

Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье по-прежнему не появляется на публике, а северокорейское радио от его имени поздравило с трудовыми успехами жителей небольшого города на севере страны, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

При этом по радио не сообщили данных, которые бы позволили понять, где сейчас Ким Чен Ын и как он себя чувствует, отмечается в сообщении.

Со своей стороны, американский сайт 38 North, специализирующийся на связанной с КНДР тематикой, передает, что спутники передали информацию, подкрепляющую теорию о том, что Ким Чен Ын находится на морском курорте на востоке Северной Кореи.

Согласно фото, переданным спутником, 250-метровый спецпоезд, предположительно, принадлежащий Ким Чен Ыну, минимум с 21 апреля находится на остановке в городе Вонсан.

 

Теги: #ким_чен_ын #кндр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:26 26.04.2020
Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смерти

Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смерти

23:03 25.04.2020
Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике

Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике

08:18 21.04.2020
Данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына проверяют в США

Данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына проверяют в США

11:46 13.04.2020
В Северной Корее заявляют, что пока не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

В Северной Корее заявляют, что пока не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

11:14 26.03.2020
КНДР тайно ищет поддержку у международных организаций в борьбе с коронавирусом COVID-19

КНДР тайно ищет поддержку у международных организаций в борьбе с коронавирусом COVID-19

05:39 22.03.2020
Северокорейский лидер наблюдал за пусками ракет нового типа – СМИ

Северокорейский лидер наблюдал за пусками ракет нового типа – СМИ

06:24 12.02.2020
Трамп готов к саммиту с Ким Чен Ыном, если это приведет к денуклеаризации КНДР - О'Брайен

Трамп готов к саммиту с Ким Чен Ыном, если это приведет к денуклеаризации КНДР - О'Брайен

08:22 13.01.2020
США предложили КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации

США предложили КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации

04:43 01.01.2020
КНДР больше не будет соблюдать мораторий на испытание ядерного оружия - Ким Чен Ын

КНДР больше не будет соблюдать мораторий на испытание ядерного оружия - Ким Чен Ын

07:39 30.12.2019
США непременно отреагируют на продолжение ракетных испытаний КНДР, предупредили в Вашингтоне

США непременно отреагируют на продолжение ракетных испытаний КНДР, предупредили в Вашингтоне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с полуночи 6 раз обстреляли украинские позиции

Зеленский: "Чернобыльская катастрофа – это бедствие планетарного масштаба"

Во Львовской области сгорел автомобиль Минобороны, погиб один человек, еще один пострадал

В Украине за минувшие сутки 492 новых случая Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 58 выздоровели

Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смерти

ПОСЛЕДНЕЕ

В странах Балтии за сутки выявлено 17 новых случаев Covid-19, в Эстонии умерли два человека

В Знаменке Запорожской области три человека погибли в ДТП

В Пентагоне тестируют на коронавирус задействованных на ключевых направлениях военных

Зеленский наградил 22 сотрудников ГСЧС за тушение пожара в Чернобыльской зоне

В результате ДТП на Харьковской окружной 2 человека погибли, 1 госпитализирован

Из-за 14 подтвержденных случаев Covid-19 в психбольнице в Стрелечьей под Харьковом установили КПП

В Подольске из 88 заболевших Covid-19 почти половина являются медиками, в городе усилен контроль над соблюдением карантина – глава обладминистрации

Итальянская промышленность возобновит работу 4 мая - Конте

Коронавирус продолжает отступать в Испании, власти продумывают дальнейшее ослабление ограничительных мер

Лукашенко предложил создавать новые производства в пострадавших от чернобыльской аварии районах Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА