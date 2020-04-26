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15:45 26.04.2020

В Пентагоне тестируют на коронавирус задействованных на ключевых направлениях военных

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В Пентагоне тестируют на коронавирус задействованных на ключевых направлениях военных

Пентагон пока не может систематически тестировать на коронавирус всех военнослужащих, поэтому концентрируется на ключевых направлениях, сообщает Associated Press.

В первую очередь анализ на Covid-19 сдают бойцы, отвечающие за ядерное оружие, контртеррористические операции. Кроме того, планируется протестировать весь экипаж авианосца USS Nimitz, которому в скором времени предстоит выйти в море. Это сочли важным, чтобы в этом случае не повторилась история, произошедшая с другими кораблями ВМС США, на борту которых выявлено много случаев заражения.

В настоящее время Пентагон может проводить по 7 тыс. тестов в день. К июню этот показатель планируется увеличить до 60 тыс.

В то же время и 60 тыс. тестов в день для армии - мало, считают в американском оборонном ведомстве. Там рассчитывают, что в течение лета данная проблема будет решена, и можно будет проводить ежедневно достаточное количество проверок во всех родах войск.

Теги: #сша #пентагон #коронавирус
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