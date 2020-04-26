События

15:08 26.04.2020

В результате ДТП на Харьковской окружной 2 человека погибли, 1 госпитализирован

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В результате ДТП на Харьковской окружной 2 человека погибли, 1 госпитализирован

Столкновение легковых автомобилей ВАЗ и Audi произошло на окружной дороге г.Харьков в Харьковской области в воскресенье днем, в результате происшествия два человека погибли, еще одна женщина пострадала.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла на 512 км + 500 м автодороги "Киев-Харьков-Довжанский". "75-летний водитель легковушки ВАЗ, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi под управлением 34-летнего мужчины. В результате произошло столкновение... Погибли 75-летний водитель и 73-летняя пассажирка ВАЗа", - говорится в сообщении.

51-летняя женщина-пассажир Audi с травмами госпитализирована.

Информация об аварии внесена в Единый учет Индустриального отдела полиции Харькова. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дтп #полиция #харьковская_область
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