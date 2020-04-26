В Подольске из 88 заболевших Covid-19 почти половина являются медиками, в городе усилен контроль над соблюдением карантина – глава обладминистрации

В г.Подольск Одесской области вспышка коронавирусной болезни произошла из-за недостаточно жестких карантинных мер, отмечает глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"В Подольске местными властями, районным руководством и медработниками было принято недостаточно карантинных и санитарных мер для предотвращения распространения болезни. Как результат - 88 больных в городе, почти половина – медработники", - написал Куцый на своей странице в Facebook в воскресенье.

По его словам, для контроля за ситуацией в город уже отправлены экспертов медицины катастроф, а контроль над соблюдением будет усилен. "Представители Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других служб усилят контроль над соблюдением карантина в районе. Каждый случай бездействия будет рассматриваться в соответствии с украинским законодательством, а причастные - привлекаться к ответственности", - заявил глава обладминистрации.

Он сообщил, что эпидемическая ситуация в Подольске отныне будет отслеживаться в круглосуточном режиме, специальная комиссия будет круглосуточно докладывать о состоянии пациентов, работе главных врачей медучреждений, а также о действиях городской и районной власти по борьбе с коронавирусной болезнью.

"Карантин - это не каникулы. Он не прощает беспечного отношения к себе. Я еще раз напоминаю о важности соблюдения ограничений. От этого зависит наше здоровье и здоровье наших близких", - резюмировал Куцый.