Итальянская промышленность возобновит работу 4 мая - Конте

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что нацелен на возобновление работу существенной части промышленности страны 4 мая.

"Мы работаем в настоящее время над тем, чтобы можно было разрешить (4 мая - ИФ) возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности", - пояснил Конте в интервью газете "Репубблика".

При этом, по его словам, компаниям будет предписано соблюдать жесткие санитарные нормы.

Кроме того, итальянские власти отдельно рассматривают стратегически важные предприятия, в частности, те, которые занимаются экспортом. Они уже со следующей недели смогут получить от префектур разрешение на возобновление работы.