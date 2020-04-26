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14:42 26.04.2020

Лукашенко предложил создавать новые производства в пострадавших от чернобыльской аварии районах Беларуси

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Лукашенко предложил создавать новые производства в пострадавших от чернобыльской аварии районах Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, можно и нужно жить.

"Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное - мы здесь будем жить", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА, во время общения с жителями Наровлянского района в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.

Как сообщил президент Беларуси, он поручил проработать вопрос создания многоотраслевых производств в пострадавших после чернобыльской аварии регионах. В частности, он упомянул три пострадавших от радиации населенных пункта - "это Брагин, Наровля, Хойники".

Лукашенко считает, что в пострадавших районах надо создавать производственные многоотраслевые холдинги по разным направлениям, чтобы не просто восстанавливать эти территории, а развивать их. В каких сферах создавать производства - президент поручил изучить.

Лукашенко также поручил МЧС республики доложить, что сейчас происходит в тридцатикилометровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. По его мнению, пришло время заняться развитием и этих территорий. "Это небольшой кусок земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять? Нельзя бросать ни одного гектара земли", - сказал он.

Президент добавил, что летом намерен побывать в этой местности.

В воскресенье отмечается 34-я годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 на ЧАЭС, расположенной недалеко от города Припять (Украина), произошло разрушение реактора четвёртого энергоблока станции, что привело к масштабному выбросу радиации и заражению обширных территорий.

Теги: #чернобыль #лукашенко #чаэс #беларусь #чернобыльская_зона #производство
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