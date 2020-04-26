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14:40 26.04.2020

В Беларуси число умерших от короновируса возросло до 72, количество заболевших - до 10 463

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В Беларуси число умерших от короновируса возросло до 72, количество заболевших - до 10 463

В Беларуси за минувшие сутки количество инфицированных коронавирусом выросло на 873 и составило 10 тыс 463 человека, количество умерших выросло до 72 человек, сообщил Минздрав республики.

"Зарегистрировано 10 463 (9 590 человек на 25 апреля - ИФ) человека с положительным тестом на Covid-19, что составляет 7,1% от протестированных. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента (на 25 апреля - 67 человек - ИФ) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, прирост инфицированных коронавирусом за предыдущие сутки составил 817 человек.

По данным Минздрава Белоруссии, на 26 апреля выздоровели и выписаны 1 тыс 695 пациентов (ранее 1 тыс 573 человека), у которых был подтвержден диагноз Covid-19. Всего проведено 147 тыс 525 тестов (на 25 апреля - 139 тыс 295 тестов).

Теги: #коронавирус #беларусь
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