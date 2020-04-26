Пентагон направил медбригаду на помощь эсминцу, на котором произошла вспышка коронавируса

Десантный корабль USS Makin Island, на борту которого находится медицинская бригада интенсивной терапии, направлен для помощи американскому эсминцу USS Kidd, где произошла вспышка коронавируса, сообщили ВМС США.

Как сообщалось, на эсминце USS Kidd, который выполняет задачи в восточной части Тихого океана, количество заболевших коронавирусом с пятницы увечилось почти вдвое - с 18 до 33 моряков. Его команда состоит из 350 человек.

Корабль USS Kidd задействован в операции по борьбе с поставкой наркотиков из Центральной Америки.

В связи с создавшейся ситуацией официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что USS Kidd идет в порт базирования. Портом приписки корабля является Сан-Диего.

"Они готовятся вернуться в порт... Часть экипажа сойдет на сушу. Когда все поправятся, корабль снова выйдет в море", - сказал Хоффман.

Эсминец USS Kidd стал вторым американским кораблем, пострадавшим от вспышки Covid-19 в то время, как он находился в море.

Вспышка заболевания была зафиксирована ранее на атомном авианосце USS Theodore Roosevelt. В конце марта из-за вспышки коронавируса на его борту авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. На его борту выявлено уже более 850 заболевших вирусом моряков.

В настоящее время случаи коронавируса зафиксировали на 26 военных кораблях ВМС США, находящихся на базах. Еще на 14 кораблях были случаи Covid-19, но заболевшие уже выздоровели.