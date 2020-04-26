В понедельник в большинстве областей Украины ожидаются ночные заморозки, на востоке страны - сильный ветер

Ночью 27 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°, сообщает Укргидрометцентр, относя их к I уровню опасности (желтому).

В то же время в Карпатах ожидаются сильные (в воздухе) заморозки 0-3° (II уровень опасности - оранжевый).

В течение суток в понедельник, 27 апреля, в восточной части Украины ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый).