События

13:25 26.04.2020

В понедельник в большинстве областей Украины ожидаются ночные заморозки, на востоке страны - сильный ветер

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В понедельник в большинстве областей Украины ожидаются ночные заморозки, на востоке страны - сильный ветер

Ночью 27 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°, сообщает Укргидрометцентр, относя их к I уровню опасности (желтому).

В то же время в Карпатах ожидаются сильные (в воздухе) заморозки 0-3° (II уровень опасности - оранжевый).

В течение суток в понедельник, 27 апреля, в восточной части Украины ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый).

Теги: #погода #прогноз
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