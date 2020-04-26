События

12:58 26.04.2020

Боевики с полуночи 6 раз обстреляли украинские позиции

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Боевики с полуночи 6 раз обстреляли украинские позиции

Незаконные вооруженные формирования уже шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток воскресенья по состоянию на 12.00, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Подразделения из состава Объединенных сил применяли дежурные огневые средства с целью подавления провокационных обстрелов противника… По имеющейся информации, с начала этого периода боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Все обстрелы со стороны неподконтрольных правительству территорий велись после 5.40 утра. Пять из шести обстрелов пришлись на донецкое направление, одно – на луганское.

В ходе обстрелов боевики применяли вооружение БМП, автоматические станковые, станковые противотанковые гранатометы, минометы калибра 82 мм, зенитную установку ЗУ-23-2 и крупнокалиберные пулеметы.

Теги: #оос #минобороны #обстрел
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