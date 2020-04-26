Число умерших от коронавируса в Бельгии превысило 7 тыс

В Бельгии за последние сутки зарегистрировано 178 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, что доводит общее число смертей до 7 тыс 94, сообщила в воскресенье бельгийская медицинская администрация.

В стране, по последним данным, госпитализированы 3959 пациентов с диагнозом "коронавирус", за сутки в больницы поступили 204 инфицированных и 368 пациентов выписались как вылечившиеся.

В отделениях интенсивной терапии находится 891 больной.

За время эпидемии было госпитализировано 14 тыс 639 пациентов, 10 тыс 785 выписались из больниц.

За минувшие сутки подтверждены 809 новых случаев заражения, общее число выявленных случаев инфицирования Covid-19 в стране составляет 46 тыс 134.