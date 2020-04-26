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12:36 26.04.2020

Зеленский в воскресенье почтит память ликвидаторов аварии на ЧАЭС и осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне

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Зеленский в воскресенье почтит память ликвидаторов аварии на ЧАЭС и осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в воскресенье на север Киевской области примет участие в церемонии почтения памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Президент встретится с работниками ГСЧС Украины, которые участвовали в тушении масштабного лесного пожара в зоне отчуждения, и вручит государственные награды", - сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства.

Теги: #чернобыль #память #чаэс #зеленский #пожар #чернобыльская_зона
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Интерфакс-Украина
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