Зеленский в воскресенье почтит память ликвидаторов аварии на ЧАЭС и осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в воскресенье на север Киевской области примет участие в церемонии почтения памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Президент встретится с работниками ГСЧС Украины, которые участвовали в тушении масштабного лесного пожара в зоне отчуждения, и вручит государственные награды", - сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства.