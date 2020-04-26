События

12:22 26.04.2020

В Харьковской области антирекорд по количеству подозрений и подтвержденных случаев Covid-19 за сутки, в том числе 11 заболевших в областной психбольнице

2 мин читать
В Харьковской области антирекорд по количеству подозрений и подтвержденных случаев Covid-19 за сутки, в том числе 11 заболевших в областной психбольнице

В Харьковской области по состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, лабораторно подтверждено 147 случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, в том числе 22 - за минувшие сутки, сообщил глава областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Сегодня по количеству зарегистрированных подозрений и подтвержденных случаев имеем собственный антирекорд. За последние сутки в области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания Covid-19 - по предварительной информации, у жителей Харькова, Харьковского, Зачепиловского, Чугуевского, Изюмского, Змиевского, Богодуховского районов", - написал Кучер в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что 11 заболевших находятся в областной психиатрической больнице №1. Это жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов. Ранее там же был подтвержден Covid-19 у троих медиков.

В общей сложности на утро воскресенья в Харьковской области зарегистрировано 359 подозрений на Covid-19 (в том числе 41- за минувшие сутки). Из них 147 случаев - подтверждено, 83 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки. Из 147 заболевших 15 человек выздоровели, две женщины умерли.

Большинство заболевших - мужчины (79 человека). Чуть меньше половины подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировано в Харькове (70 человек) и в Валковском районе области (24 человека).

Больше случаев Covid-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (56 человек) и от 21 до 40 лет (45 человек), меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (3 человека) и до 20 лет (7 человек). В возрастной группе от 61 до 80 лет зафиксировано 36 случаев.

Из 130 болеющих 75 госпитализировано (в том числе 1 человек находится в реанимации на кислородной маске), 55 - на самоизоляции

С подозрением на Covid-19 госпитализировано 105 человек, 24 находятся на самоизоляции.

Теги: #коронавирус #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:36 26.04.2020
Число умерших от коронавируса в Бельгии превысило 7 тыс

Число умерших от коронавируса в Бельгии превысило 7 тыс

11:53 26.04.2020
Лидерами по заболеваемости Covid-19 среди медиков стали Черновицкая, Тернопольская и Ровенская области

Лидерами по заболеваемости Covid-19 среди медиков стали Черновицкая, Тернопольская и Ровенская области

11:24 26.04.2020
В Киеве за минувшие сутки еще у 29 человек диагностировали заболевания COVID-19

В Киеве за минувшие сутки еще у 29 человек диагностировали заболевания COVID-19

11:09 26.04.2020
Пожар во Владимирском лесничестве на Харьковщине локализован

Пожар во Владимирском лесничестве на Харьковщине локализован

11:07 26.04.2020
Массовое ИФА-тестирование на коронавирус будет возможно только после 100%-й уверенности в его достоверности

Массовое ИФА-тестирование на коронавирус будет возможно только после 100%-й уверенности в его достоверности

09:26 26.04.2020
В Украине за минувшие сутки 492 новых случая Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 58 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 492 новых случая Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 58 выздоровели

07:06 26.04.2020
Ещё 38 человек скончались с коронавирусом в Москве

Ещё 38 человек скончались с коронавирусом в Москве

04:38 26.04.2020
Еще 32 человека заразились коронавирусом в Черновицкой области

Еще 32 человека заразились коронавирусом в Черновицкой области

00:16 26.04.2020
22 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Мариуполе

22 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Мариуполе

22:07 25.04.2020
В общежитии Запорожья зафиксировано 13 случаев коронавируса, у 12 человек заболевание протекало бессимптомно

В общежитии Запорожья зафиксировано 13 случаев коронавируса, у 12 человек заболевание протекало бессимптомно

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во Львовской области сгорел автомобиль Минобороны, погиб один человек, еще один пострадал

В Украине за минувшие сутки 492 новых случая Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 58 выздоровели

Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смерти

Боевики ранили украинского военного вблизи Лебединского на Донбассе

Степанов: "Мы не допустим, чтобы у медиков снижалась зарплата из-за реформы"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский в воскресенье почтит память ликвидаторов аварии на ЧАЭС и осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне

Парламентская ВСК ставит под сомнение версию от беспилотниках, как причине взрывов на арсенале в Балаклее

В начале недели в Украине немного потеплеет, в основном без осадков

Украина прилагает максимум усилий для превращения зоны отчуждения в безопасную территорию - МИД

Руководство Рады почтило память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

В Харькове подорвали банкомат в спальном районе

Во Львовской области сгорел автомобиль Минобороны, погиб один человек, еще один пострадал

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины в Житомирской области

Офис британского премьера подтвердил, что глава правительства выйдет на работу в понедельник

В Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить несколько очагов лесных пожаров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА