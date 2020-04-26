В Харьковской области антирекорд по количеству подозрений и подтвержденных случаев Covid-19 за сутки, в том числе 11 заболевших в областной психбольнице

В Харьковской области по состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, лабораторно подтверждено 147 случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, в том числе 22 - за минувшие сутки, сообщил глава областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Сегодня по количеству зарегистрированных подозрений и подтвержденных случаев имеем собственный антирекорд. За последние сутки в области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания Covid-19 - по предварительной информации, у жителей Харькова, Харьковского, Зачепиловского, Чугуевского, Изюмского, Змиевского, Богодуховского районов", - написал Кучер в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что 11 заболевших находятся в областной психиатрической больнице №1. Это жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов. Ранее там же был подтвержден Covid-19 у троих медиков.

В общей сложности на утро воскресенья в Харьковской области зарегистрировано 359 подозрений на Covid-19 (в том числе 41- за минувшие сутки). Из них 147 случаев - подтверждено, 83 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки. Из 147 заболевших 15 человек выздоровели, две женщины умерли.

Большинство заболевших - мужчины (79 человека). Чуть меньше половины подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировано в Харькове (70 человек) и в Валковском районе области (24 человека).

Больше случаев Covid-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (56 человек) и от 21 до 40 лет (45 человек), меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (3 человека) и до 20 лет (7 человек). В возрастной группе от 61 до 80 лет зафиксировано 36 случаев.

Из 130 болеющих 75 госпитализировано (в том числе 1 человек находится в реанимации на кислородной маске), 55 - на самоизоляции

С подозрением на Covid-19 госпитализировано 105 человек, 24 находятся на самоизоляции.