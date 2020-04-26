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11:24 26.04.2020

В Киеве за минувшие сутки еще у 29 человек диагностировали заболевания COVID-19

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В Киеве за минувшие сутки еще у 29 человек диагностировали заболевания COVID-19

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Один случай – летальный, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 29 человек. 10 из них - медики. Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный. Всего в в столице уже 1188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - цитирует пресс-служба Кличко слова мэра, обнародованные на его странице в Фейсбуке.

Кличко отметил, что заболели 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет, две девочки - 4 и 12 лет, девятеро мужчин от 25 до 70 лет и три мальчика - 4, 10 и 17 лет. Всего семерых пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

"Я хочу надеяться, что динамика заболевания не будет расти. Что мы сможем, наконец, начать вводить послабления. И город постепенно возвращаться к привычной жизни, - отметил мэр столицы.

По его словам, важными будут следующие два недели. Для минимизирования количества заболевших Кличко призвал киевлян соблюдать правила (карантина – ИФ).

"Я понимаю, как все устали. Понимаю, что ресурсы у людей заканчиваются. Что бизнес и предприятия должны работать. И только вместе, общими усилиями мы сможем преодолеть этот вызов и выйти из кризиса", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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