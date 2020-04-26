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11:14 26.04.2020

Зеленский: "Чернобыльская катастрофа – это бедствие планетарного масштаба"

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Зеленский: "Чернобыльская катастрофа – это бедствие планетарного масштаба"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Чернобыльскую катастрофу бедствием планетарного масштаба.

"Чернобыльская катастрофа - это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее", - написал Зеленский в Фейсбуке.

Он отметил, что планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранения является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира.

Глава государства убежден, что залогом решения глобальных проблем современности, среди которых и Чернобыльская трагедия, будет и в дальнейшем оставаться международная солидарность и слаженная работа ради лучшего будущего нынешнего и грядущих поколений.

Теги: #чернобыль #зеленский #чернобыльская_зона
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