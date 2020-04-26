Пожар во Владимирском лесничестве на Харьковщине локализован

Вблизи поселка Красный Кут Харьковской области произошло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории, из-за сильных порывов ветра огонь начал распространяться в сторону хвойного леса на территории Владимирского лесничества Гутянского лесхоза.

"Площадь пожара стремительно росла. Существовала угроза возгорания верхового хвойного леса. Работники лесного хозяйства запросили помощь спасателей", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений ГСЧС огонь распространился на общую территорию около 20 га. К тушению пожара были привлечены 15 пожарных автоцистерн, 85 человек личного состава ГСЧС, 4 пожарных автоцистерны, 1 трактор и 21 работник лесного хозяйства.

В 06:00 совместными усилиями пожар был локализован. Угрозы верховому лесу нет.

Сейчас на месте происшествия дежурят лесники, которые проводят тушение отдельных очагов тления пней и веток.

Всего за прошлые сутки в Харьковской области произошло около 30 пожаров общей площадью около 50 га.