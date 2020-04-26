Руководство Рады почтило память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

Руководство Верховной Рады почтило память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

"В некоторых аспектах события 1986 года и то, что происходит сегодня, похожи, ведь тогда тоже была угроза не только для Украины, а для Европы и даже больше. Благодаря людям, которые 34 года назад отдали свое здоровье, жизнь, сегодня мы можем тут жить", - сказал журналистам спикер парламента Дмитрий Разумков по окончании церемонии в воскресенье в Киеве.

Он также отметил, что сегодня перед миром и человечеством стоит другой вызов - глобальная пандемия, которая так же угрожает нашему здоровью и наших близких.

"Мы должны помнить, что только объединив усилия, сконсолидировав общество и страну, мы сможем противостоять таким вызовам", - подчеркнул он.

В церемонии возложения цветов по случаю 34-й годовщины аварии на ЧАЭС к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" также приняли участие первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук и вице-спикер парламента Елена Кондратюк.