События

10:19 26.04.2020

В Харькове подорвали банкомат в спальном районе

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В Харькове подорвали банкомат в спальном районе

В ночь на воскресенье неизвестные подорвали банкомат, расположенный на первом этаже многоэтажного дома по ул. Валентиновская, 35/81 в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила около 3:17.

"Пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Полицейские, выезжавшие на место происшествия, установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Информация о случившемся зарегистрирована в Московском отделе полиции Харькова, решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства и люди, причастные к подрыву банкомата, устанавливаются.

Теги: #банкомат #полиция #харьков
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