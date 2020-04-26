В Украине за минувшие сутки 492 новых случая Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 58 выздоровели

8 тысяч 617 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 840, а скончавшихся – 209, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 25 апреля получено 492 сообщения о новых подтвержденных случаях… Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерло 209 человек, из них 108 мужчин и 101 женщина… В общей сложности 840 человек уже выздоровели, из них 162 медика - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в пятницу утром.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 25 апреля в Украине было 8 тыс 125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (782) превышало количество летальных случаев (201). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 8, количество случаев выздоровления - на 58.

По состоянию на утро 24 апреля сообщалось о 477 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 23 апреля - 578, 22 апреля – 467, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.