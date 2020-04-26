Офис британского премьера подтвердил, что глава правительства выйдет на работу в понедельник

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник возвращается к работе в обычном режиме, сообщают местные СМИ со ссылками на официального представителя британского кабинета министров.

Накануне о планах премьера приступить к работе, чтобы более эффективно руководить борьбой с распространением коронавируса в стране, сообщила британская газета Тhe Telegraph.

Джонсон после лечения от вызываемой коронавирусом пневмонии был выписан из лондонской больницы и продолжает находиться в изоляции в своей загородной резиденции.

По данным издания, премьер дал указание своим помощникам запланировать встречи с министрами кабинета на следующей неделе, чтобы войти в курс дела.

Министры работают над развертыванием программы массового тестирования и диагностики, чтобы снизить темпы распространения инфекции и, возможно, ослабить жесткие меры, которые почти парализовали экономику страны, отмечается в сообщении.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Великобритании, по состоянию на 00:00 часов воскресенья зафиксировано 149 тыс. 559 случаев заражения коронавирусом COVID-19 при 20 тыс. 381 скончавшемся.