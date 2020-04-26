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07:39 26.04.2020

В Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить несколько очагов лесных пожаров

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Спасатели продолжают тушение пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств в зоне отчуждения и безусловного отселения по состоянию на воскресенье, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 26 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем", - говорится в сообщении.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 5 путеукладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 987 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 50 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 17 человек личного состава и 230 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которыми 25 апреля осуществлено 57 сбросов - 114 т воды (с начала работ осуществлено 2230 сбросов - 5 тыс. 130 т воды).

Теги: #пожары #тушение #украина #чернобыльская_зона
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