Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение 25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Отмечается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, 12 нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли украинских защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин с 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил неподалеку Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытно и Водяного противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Лебединским украинские воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Песок со станковой противотанкового гранатомета.

С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120 калибра по окрестностям Широкино, а по украинским позициям неподалеку Водяного применил 82 мм минометы - 46 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" бонвики по 120 мм минометов обстреляли украинских военнослужащих у Новоалександровки и Попасной, использовав 29 мин, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим позициям рядом с Орехово.

Опорные пункты Объединенных сил рядом с Крымским противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 25 апреля военнослужащие ООС, которые вели оборонительные действия, уничтожили четырех боевиков и еще пятерых ранили.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Как омтечается, противник из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции у Лебединского, а с зенитной установки ЗУ-23-2 - рядом с Широкино. В ответ на нарушение военные ООС применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.