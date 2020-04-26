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07:26 26.04.2020

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

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За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение 25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Отмечается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, 12 нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли украинских защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин с 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил неподалеку Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытно и Водяного противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Лебединским украинские воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Песок со станковой противотанкового гранатомета.

С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120 калибра по окрестностям Широкино, а по украинским позициям неподалеку Водяного применил 82 мм минометы - 46 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" бонвики по 120 мм минометов обстреляли украинских военнослужащих у Новоалександровки и Попасной, использовав 29 мин, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим позициям рядом с Орехово.

Опорные пункты Объединенных сил рядом с Крымским противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 25 апреля военнослужащие ООС, которые вели оборонительные действия, уничтожили четырех боевиков и еще пятерых ранили.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Как омтечается, противник из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции у Лебединского, а с зенитной установки ЗУ-23-2 - рядом с Широкино. В ответ на нарушение военные ООС применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка #украина
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