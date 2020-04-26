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07:06 26.04.2020

Ещё 38 человек скончались с коронавирусом в Москве

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Количество скончавшихся с коронавирусом в Москве увеличилось с 366 до 404.

"В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв.

Теги: #коронавирус #россия #москва #штаб
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