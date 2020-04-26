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05:38 26.04.2020

Военный-контрактник задержан за насилие и разбойное нападение на гражданское лицо

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Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона задержала военного-контрактника за разбойное нападение и насилие, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"25 апреля 2020г. военнослужащий военной службы по контракту одной из воинских частей города Новоград-Волынский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на гражданское лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести. В дальнейшем нападающий незаконно завладел транспортным средством пострадавшего и его мобильным телефоном", - сказано в сообщении.

Как отмечается, за несколько часов злоумышленника задержала военная прокуратура Житомирского гарнизона совместно со следователями следственного отдела Новоград-Волынского отдела полиции ГУНП в Житомирской области.

Согласно санкции ч. 1 ст. 187 УК Украины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Теги: #разбой #украина #задержание #военный
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