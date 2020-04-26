События

04:38 26.04.2020

Еще 32 человека заразились коронавирусом в Черновицкой области

1 мин читать

В субботу в Черновицкой области официально подтверждены еще 32 случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук.

"Сегодня, 25 апреля, на Буковине официально подтверждено еще 32 случая заражения коронавируса, - написал Осачук на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, всего инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1340 человек.

В частности, в субботу выздоровели 8 человек, получив дважды отрицательный результат.

Также за последние сутки были госпитализированы 60 буковинцев.

 

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:38 26.04.2020
Правоохранители возбудили дело по факту повреждения имущества журналиста в Киевской области

Правоохранители возбудили дело по факту повреждения имущества журналиста в Киевской области

02:19 26.04.2020
Порошенко, Турчинов и Воронченко могут получить подозрения в госизмене за дачу команды украинским судам пройти через Керченский пролив

Порошенко, Турчинов и Воронченко могут получить подозрения в госизмене за дачу команды украинским судам пройти через Керченский пролив

00:51 26.04.2020
Порошенко о языковом законе: Стратегический для Украины закон должен быть лишен любой конъюнктуры

Порошенко о языковом законе: Стратегический для Украины закон должен быть лишен любой конъюнктуры

00:16 26.04.2020
22 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Мариуполе

22 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Мариуполе

23:15 25.04.2020
Боевики ранили украинского военного вблизи Лебединского на Донбассе

Боевики ранили украинского военного вблизи Лебединского на Донбассе

22:50 25.04.2020
Степанов: "Мы не допустим, чтобы у медиков снижалась зарплата из-за реформы"

Степанов: "Мы не допустим, чтобы у медиков снижалась зарплата из-за реформы"

22:27 25.04.2020
В Черновицкой области внедорожник перевернулся в кювет, водитель погиб на месте

В Черновицкой области внедорожник перевернулся в кювет, водитель погиб на месте

22:07 25.04.2020
В общежитии Запорожья зафиксировано 13 случаев коронавируса, у 12 человек заболевание протекало бессимптомно

В общежитии Запорожья зафиксировано 13 случаев коронавируса, у 12 человек заболевание протекало бессимптомно

21:58 25.04.2020
Фракция "Голос" призвала правительство обеспечить врачей всем необходимым

Фракция "Голос" призвала правительство обеспечить врачей всем необходимым

21:08 25.04.2020
Еще у 54 человек подтвердился коронавирус в Днепропетровской области

Еще у 54 человек подтвердился коронавирус в Днепропетровской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смерти

Боевики ранили украинского военного вблизи Лебединского на Донбассе

Степанов: "Мы не допустим, чтобы у медиков снижалась зарплата из-за реформы"

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

ПОСЛЕДНЕЕ

Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смерти

Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике

В Италии отмечают значительное замедление распространения коронавируса

Обесточены 11 населенных пунктов на Закарпатье из-за сильного ветра и дождя, пострадавших нет

Число смертей от коронавируса во Франции превысило 22,6 тыс

В Минздраве рекомендуют не откладывать визит к врачу в случае отравления продуктами горения

В Киеве разоблачили злоумышленников, которые переправляли детей за границу под прикрытием суррогатного материнства

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в субботу

Киевский метрополитен возобновит работу не ранее 31 мая

Киевские спасатели продолжают тушить пожар травяного настила и камыша в Обуховском районе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА