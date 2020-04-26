Еще 32 человека заразились коронавирусом в Черновицкой области

В субботу в Черновицкой области официально подтверждены еще 32 случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук.

"Сегодня, 25 апреля, на Буковине официально подтверждено еще 32 случая заражения коронавируса, - написал Осачук на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, всего инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1340 человек.

В частности, в субботу выздоровели 8 человек, получив дважды отрицательный результат.

Также за последние сутки были госпитализированы 60 буковинцев.