Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смерти

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в последний раз был замечен на публичном мероприятии 11 апреля, когда он председательствовал на заседании Политбюро правящей Трудовой партии КНДР. СМИ со ссылкой на источники приводят разные данные о причинах его исчезновения - тяжелая болезнь, смерть из-за неудачной операции на сердце и попытка спрятаться от пандемии коронавируса.

Так, американский таблоид New York Post со ссылкой на одного из руководителей гонконгского телевидения HKSTV сообщает, что Ким Чен Ын мертв. Эта информация якобы была получена от "очень надежного источника". International Business Times уточняет, что сообщение о смерти лидера КНДР вице-руководитель HKSTV разместила в Weibo, - китайском аналоге Twitter - где у нее 15 млн подписчиков. Пользователи активно репостят не только ее сообщение, но и снимок, на котором якобы изображен Ким Чен Ын в стеклянном гробу.

В свою очередь японский журнал Shukan Gendai писал, что северокорейский лидер жив, но находится в "вегетативном состоянии" после перенесенной операции на сердце. Также издание приводит рассказ китайского эксперта, который якобы узнал от северокорейских медиков, что Ким Чен Ын ранее в апреле "схватился за грудь и упал", находясь за городом. Утверждается также, что ему потребовался непрямой массаж сердца.

Западные СМИ передавали, что в Северную Корею направилась группа врачей и официальных лиц из Китая в качестве "советников".

Южнокорейское агентство Yonhap в числе прочего предполагает, что Ким Чен Ын может находиться в городе Вонсан на востоке страны, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Официального подтверждения ни одному из этих сообщений нет.

Государственное северокорейское агентство ЦТАК не сообщает о здоровье Ким Чен Ына. Вместо этого СМИ сфокусировались на теме 88-летия основания армии страны. Также публикуются сообщения об официальных поздравлениях, переданных Ким Чен Ыном, - например, президентам Сирии, Кубы, Зимбабве.

В последний раз о появлении Ким Чен Ына на публике на заседании Политбюро правящей Трудовой партии Кореи сообщалось 11 апреля. Между тем, в день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля традиционных сообщений о визите его внука в Кымсусанский Дворец Солнца не последовало. Ким Чен Ын ни разу не пропускал эту церемонию за время своего правления с 2011 года, подчеркивает Yonhap. Пропущенная Ким Чен Ыном церемония в Кымсусанском Дворце Солнца породила слухи о возможной болезни северокорейского лидера.

Затем телеканал CNN со ссылкой на осведомленного чиновника сообщал, что США проверяют информацию о плохом самочувствии северокорейского лидера, в частности, разведданные о том, что Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции. Это сообщение появилось после того, как южнокорейское интернет-издание Daily NK сообщило, что Ким проходит лечение на вилле в курортном уезде Хянсан за пределами Пхеньяна после сердечно-сосудистой процедуры.

Собеседник Daily NK утверждал, что Ким Чен Ын столкнулся с проблемами со здоровьем в последние месяцы из-за ожирения, курения и стресса.

Между тем, в Сеуле заявляли, что Южная Корея не заметила никаких признаков, свидетельствующих о плохом самочувствии Ким Чен Ына. "Нам нечего подтвердить, и в Северной Корее не было обнаружено никакой необычной активности", - говорится в сообщении для СМИ Кан Мин Сока, пресс-секретаря администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Ким Чен Ын уже исчезал из поля зрения общественности более чем на месяц в 2014 году. После он появился с тростью. Южнокорейская разведка тогда сообщила, что ему удалили кисту с лодыжки.